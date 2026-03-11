恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數247333張減4029張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為247333張，較前減4029張；若計入其他月份的未平倉合約，總數287403張，減3175張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|10/03(二)
|247333
|-4029
|287403
|-3175
|09/03(一)
|251362
|10556
|290578
|10967
|06/03(五)
|240806
|6017
|279611
|9632
|05/03(四)
|234789
|-14598
|269979
|-9413
|04/03(三)
|249387
|-20914
|279392
|-19121
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|10/03(二)
|71937
|-13576
|104988
|-13600
|09/03(一)
|85513
|12342
|118588
|15294
|06/03(五)
|73171
|-2383
|103294
|-1322
|05/03(四)
|75554
|-2744
|104616
|2190
|04/03(三)
|78298
|2825
|102426
|4170
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社11日專訊》
