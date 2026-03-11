  • 會員
11/03/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數247333張減4029張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為247333張，較前減4029張；若計入其他月份的未平倉合約，總數287403張，減3175張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
10/03(二)247333-4029287403-3175
09/03(一)2513621055629057810967
06/03(五)24080660172796119632
05/03(四)234789-14598269979-9413
04/03(三)249387-20914279392-19121

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
10/03(二)71937-13576104988-13600
09/03(一)855131234211858815294
06/03(五)73171-2383103294-1322
05/03(四)75554-27441046162190
04/03(三)7829828251024264170

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社11日專訊》

【你點睇？】本港將制定首個五年規劃，你認為此舉是否有助長遠發展？你最期待國家經濟帶動香港哪方面發展？

