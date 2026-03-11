恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數217879張增9662張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為217879張，較前增9662張；若計入其他月份的未平倉合約，總數265964張，增9841張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|10/03(二)
|217879
|9662
|265964
|9841
|09/03(一)
|208217
|-22825
|256123
|-22578
|06/03(五)
|231042
|16404
|278701
|16984
|05/03(四)
|214638
|-8239
|261717
|-7259
|04/03(三)
|222877
|-8134
|268976
|-4216
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|10/03(二)
|129023
|10158
|166390
|10217
|09/03(一)
|118865
|-19107
|156173
|-18881
|06/03(五)
|137972
|11318
|175054
|12089
|05/03(四)
|126654
|6491
|162965
|7222
|04/03(三)
|120163
|1840
|155743
|4742
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社11日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇