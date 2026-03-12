恒指期貨現貨月份未平倉合約總數130405張，減19235張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為130405張，較前減19235張；若計入其他月份的未平倉合約，總數144358張，減18936張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|11/03(三)
|130405
|-19235
|144358
|-18936
|10/03(二)
|149640
|-2104
|163294
|-1972
|09/03(一)
|151744
|2508
|165266
|2412
|06/03(五)
|149236
|1261
|162854
|1530
|05/03(四)
|147975
|-7977
|161324
|-7664
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|11/03(三)
|37667
|46
|44131
|371
|10/03(二)
|37621
|-7014
|43760
|-7195
|09/03(一)
|44635
|2592
|50955
|2124
|06/03(五)
|42043
|1434
|48831
|1576
|05/03(四)
|40609
|-7619
|47255
|-7172
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社12日專訊》
【你點睇？】長和追討巴拿馬港口權益，你是否支持特區政府在國際層面協助本港企業維護海外合法權益？你對長和透過國際仲裁成功維護權益有多大信心？ ► 立即投票