山今養生智慧
期貨新聞

12/03/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數130405張，減19235張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為130405張，較前減19235張；若計入其他月份的未平倉合約，總數144358張，減18936張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
11/03(三)130405-19235144358-18936
10/03(二)149640-2104163294-1972
09/03(一)15174425081652662412
06/03(五)14923612611628541530
05/03(四)147975-7977161324-7664

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
11/03(三)376674644131371
10/03(二)37621-701443760-7195
09/03(一)446352592509552124
06/03(五)420431434488311576
05/03(四)40609-761947255-7172

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社12日專訊》

