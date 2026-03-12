恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數227299張，減逾二萬張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為227299張，較前減20034張；若計入其他月份的未平倉合約，總數269421張，減17982張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|11/03(三)
|227299
|-20034
|269421
|-17982
|10/03(二)
|247333
|-4029
|287403
|-3175
|09/03(一)
|251362
|10556
|290578
|10967
|06/03(五)
|240806
|6017
|279611
|9632
|05/03(四)
|234789
|-14598
|269979
|-9413
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|11/03(三)
|74610
|2673
|107826
|2838
|10/03(二)
|71937
|-13576
|104988
|-13600
|09/03(一)
|85513
|12342
|118588
|15294
|06/03(五)
|73171
|-2383
|103294
|-1322
|05/03(四)
|75554
|-2744
|104616
|2190
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社12日專訊》
【你點睇？】長和追討巴拿馬港口權益，你是否支持特區政府在國際層面協助本港企業維護海外合法權益？你對長和透過國際仲裁成功維護權益有多大信心？ ► 立即投票