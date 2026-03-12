  • 會員
期貨新聞

12/03/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數214062張減3817張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為214062張，較前減3817張；若計入其他月份的未平倉合約，總數262506張，減3458張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
11/03(三)214062-3817262506-3458
10/03(二)21787996622659649841
09/03(一)208217-22825256123-22578
06/03(五)2310421640427870116984
05/03(四)214638-8239261717-7259

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
11/03(三)13071216891685982208
10/03(二)1290231015816639010217
09/03(一)118865-19107156173-18881
06/03(五)1379721131817505412089
05/03(四)12665464911629657222

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社12日專訊》

