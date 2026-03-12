恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數214062張減3817張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為214062張，較前減3817張；若計入其他月份的未平倉合約，總數262506張，減3458張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|11/03(三)
|214062
|-3817
|262506
|-3458
|10/03(二)
|217879
|9662
|265964
|9841
|09/03(一)
|208217
|-22825
|256123
|-22578
|06/03(五)
|231042
|16404
|278701
|16984
|05/03(四)
|214638
|-8239
|261717
|-7259
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|11/03(三)
|130712
|1689
|168598
|2208
|10/03(二)
|129023
|10158
|166390
|10217
|09/03(一)
|118865
|-19107
|156173
|-18881
|06/03(五)
|137972
|11318
|175054
|12089
|05/03(四)
|126654
|6491
|162965
|7222
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社12日專訊》
【你點睇？】長和追討巴拿馬港口權益，你是否支持特區政府在國際層面協助本港企業維護海外合法權益？你對長和透過國際仲裁成功維護權益有多大信心？ ► 立即投票