即月期指最後交易價25700跌120點，低水17點

即月期指最後交易價25700，跌120點，低水17點，暫成交88834張。即月國指期貨最後交易價8690，跌3點，低水10點，暫成交73410張。另外，即月科指期貨最後交易價5026，跌25點，低水2點，暫成交111148張。

《經濟通通訊社12日專訊》