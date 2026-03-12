即月期指最後交易價25700跌120點，低水17點

即月期指最後交易價25700，跌120點，低水17點，暫成交88834張。即月國指期貨最後交易價8690，跌3點，低水10點，暫成交73410張。另外，即月科指期貨最後交易價5026，跌25點，低水2點，暫成交111148張。
《經濟通通訊社12日專訊》
12/03/2026 16:31
