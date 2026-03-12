【夜期時段】即月期指最新報25659點，跌41點，低水58點

即月期指在夜期時段開市報25680點，跌20點，低水37點，最新報25659點，跌41點，低水58點，合約成交580張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8686點，跌4點，低水14點，最新報8685點，跌5點，低水15點，合約成交530張。

《經濟通通訊社12日專訊》