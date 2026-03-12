【夜期時段】即月期指最新報25659點，跌41點，低水58點

即月期指在夜期時段開市報25680點，跌20點，低水37點，最新報25659點，跌41點，低水58點，合約成交580張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8686點，跌4點，低水14點，最新報8685點，跌5點，低水15點，合約成交530張。
《經濟通通訊社12日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
12/03/2026 17:20
即月期指在夜期時段開市報25680點，跌20點，低水37點，最新報25659點，跌41點，低水58點，合約成交580張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8686點，跌4點，低水14點，最新報8685點，跌5點，低水15點，合約成交530張。
《經濟通通訊社12日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
下一篇新聞︰12/03/2026 17:18 《外圍焦點》美聯儲發布季度金融帳，美國公布新屋動工等數據
12/03/2026 16:46 即月期指最後交易價２５７００跌１２０點，成交８８８４４張
12/03/2026 16:31 即月期指最後交易價２５７００跌１２０點，低水１７點
12/03/2026 15:04 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７２９﹒０跌５０﹒…
12/03/2026 09:15 期指低開２２０點報２５６００，國指期貨跌３９點報８６５４
12/03/2026 09:04 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７２６﹒８跌５２﹒…
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N