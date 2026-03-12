《再戰明天》歐元區公布工業生產，美國公布第四季GDP價格指數等數據

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

歐元區公布工業生產，及美國公布第四季GDP價格指數等數據，料為周五（13日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，東盟經濟部長舉行閉門會議。



*英國公布服務業指數等數據，本港公布第四季PPI*



數據方面，周五3:00pm（本港時間．下同），英國公布1月服務業指數，月率升幅料由0.3%收窄至0.2%；1月工業生產月率料由下滑0.9%改善至升0.2%，年率升幅料由0.5%擴大至0.6%。同一時間，德國公布2月批發物價。4:30pm，香港公布第四季工業生產；第四季生產者物價指數。6:00pm，歐元區公布1月工業生產，年率升幅料由1.2%擴大至1.3%，經季節調整月率料由下滑1.4%改善至升0.6%。8:30pm，美國公布第四季GDP價格指數，料由3.8%降至3.6%；第四季個人消費料由3.5%降至2.4%；1月耐用品訂單料由下滑1.4%改善至升0.4%；1月個人消費料由0.4%降至0.3%；1月個人所得料由0.3%升上0.5%。10:00pm，美國公布3月密歇根大學消費者信心指數，料由56.6降至54.6。



在本港，明日公布業績的公司有:雲白國際(00030)、綠科科技國際(00195)、中國誠通發展集團(00217)、布魯可(00325)、天安卓健(00383)、新絲路文旅(00472)、彩星集團(00635)、彩星玩具(00869)、南方錳業(01091)、中信資源(01205)、君實生物(01877)、富智康集團(02038)、TOM集團(02383)、中石化煉化工程(02386)、雲迹(02670)等。

《經濟通通訊社12日專訊》