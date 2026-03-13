恒指期貨現貨月份未平倉合約總數134736張，增4331張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為134736張，較前增4331張；若計入其他月份的未平倉合約，總數148666張，增4308張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|12/03(四)
|134736
|4331
|148666
|4308
|11/03(三)
|130405
|-19235
|144358
|-18936
|10/03(二)
|149640
|-2104
|163294
|-1972
|09/03(一)
|151744
|2508
|165266
|2412
|06/03(五)
|149236
|1261
|162854
|1530
|12/03(四)
|40445
|2778
|46928
|2797
|11/03(三)
|37667
|46
|44131
|371
|10/03(二)
|37621
|-7014
|43760
|-7195
|09/03(一)
|44635
|2592
|50955
|2124
|06/03(五)
|42043
|1434
|48831
|1576
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社13日專訊》
