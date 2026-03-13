  • 會員
期貨新聞

13/03/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數134736張，增4331張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為134736張，較前增4331張；若計入其他月份的未平倉合約，總數148666張，增4308張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
12/03(四)13473643311486664308
11/03(三)130405-19235144358-18936
10/03(二)149640-2104163294-1972
09/03(一)15174425081652662412
06/03(五)14923612611628541530

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
12/03(四)404452778469282797
11/03(三)376674644131371
10/03(二)37621-701443760-7195
09/03(一)446352592509552124
06/03(五)420431434488311576

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社13日專訊》

