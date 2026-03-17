恒指期貨現貨月份未平倉合約總數133957張，減7831張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為133957張，較前減7831張；若計入其他月份的未平倉合約，總數148039張，減7906張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|16/03(一)
|133957
|-7831
|148039
|-7906
|13/03(五)
|141788
|7052
|155945
|7279
|12/03(四)
|134736
|4331
|148666
|4308
|11/03(三)
|130405
|-19235
|144358
|-18936
|10/03(二)
|149640
|-2104
|163294
|-1972
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|16/03(一)
|42575
|-4324
|49167
|-4273
|13/03(五)
|46899
|6454
|53440
|6512
|12/03(四)
|40445
|2778
|46928
|2797
|11/03(三)
|37667
|46
|44131
|371
|10/03(二)
|37621
|-7014
|43760
|-7195
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社17日專訊》
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