  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
中東戰火
etnet專輯
期貨新聞

17/03/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數133957張，減7831張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為133957張，較前減7831張；若計入其他月份的未平倉合約，總數148039張，減7906張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
16/03(一)133957-7831148039-7906
13/03(五)14178870521559457279
12/03(四)13473643311486664308
11/03(三)130405-19235144358-18936
10/03(二)149640-2104163294-1972

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
16/03(一)42575-432449167-4273
13/03(五)468996454534406512
12/03(四)404452778469282797
11/03(三)376674644131371
10/03(二)37621-701443760-7195

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社17日專訊》

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

上一篇新聞︰17/03/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２４２１８３張增３６３７張

下一篇新聞︰16/03/2026 19:31  《再戰明天》美儲局一連兩日議息，澳洲央行公布議息結果

其他
More

17/03/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２２４９３５張，增逾萬張

16/03/2026 19:30  《日入而息》傳螞蟻集團收購耀才證券交易接近獲批，周大福企業傳就73億元貸款尋求再融資

16/03/2026 17:34  《外圍焦點》美國公布紐約聯儲製造業指數等數據

16/03/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２５７４１點，跌１０點，低水９３點

16/03/2026 16:46  即月期指最後交易價２５７５１升３９０點，成交９０２０９張

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

釋出石油儲備根本救不了油價

16/03/2026 10:22

中東戰火

說說心理話

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

外亂未果，美以試圖燃點伊朗內亂

11/03/2026 19:21

大國博弈

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區