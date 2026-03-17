恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數224935張，增逾萬張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為224935張，較前增10363張；若計入其他月份的未平倉合約，總數275969張，增11120張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|16/03(一)
|224935
|10363
|275969
|11120
|13/03(五)
|214572
|9177
|264849
|10434
|12/03(四)
|205395
|-8667
|254415
|-8091
|11/03(三)
|214062
|-3817
|262506
|-3458
|10/03(二)
|217879
|9662
|265964
|9841
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|16/03(一)
|132551
|9158
|173898
|10045
|13/03(五)
|123393
|-3617
|163853
|-2162
|12/03(四)
|127010
|-3702
|166015
|-2583
|11/03(三)
|130712
|1689
|168598
|2208
|10/03(二)
|129023
|10158
|166390
|10217
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社17日專訊》
【你點睇？】AI代理「龍蝦」爆紅可自主執行多項任務，惟監管部門稱或有安全疑慮，你是否願意使用AI代理幫助處理網上工作？► 立即投票