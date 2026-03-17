【夜期時段】即月期指最新報25925點，升36點，高水56點

即月期指在夜期時段開市報25889點，無升跌，高水20點，最新報25925點，升36點，高水56點，合約成交303張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8826點，跌2點，低水1點，最新報8837點，升9點，高水10點，合約成交239張。

《經濟通通訊社17日專訊》