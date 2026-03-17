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期貨新聞

17/03/2026 17:20

【夜期時段】即月期指最新報25925點，升36點，高水56點

　　即月期指在夜期時段開市報25889點，無升跌，高水20點，最新報25925點，升36點，高水56點，合約成交303張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報8826點，跌2點，低水1點，最新報8837點，升9點，高水10點，合約成交239張。
《經濟通通訊社17日專訊》

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17/03/2026 09:06  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６８６﹒０跌１８﹒…

17/03/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２２４９３５張，增逾萬張

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