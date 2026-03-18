恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數216413張減8522張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為216413張，較前減8522張；若計入其他月份的未平倉合約，總數268639張，減7330張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|17/03(二)
|216413
|-8522
|268639
|-7330
|16/03(一)
|224935
|10363
|275969
|11120
|13/03(五)
|214572
|9177
|264849
|10434
|12/03(四)
|205395
|-8667
|254415
|-8091
|11/03(三)
|214062
|-3817
|262506
|-3458
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|17/03(二)
|138760
|6209
|180611
|6713
|16/03(一)
|132551
|9158
|173898
|10045
|13/03(五)
|123393
|-3617
|163853
|-2162
|12/03(四)
|127010
|-3702
|166015
|-2583
|11/03(三)
|130712
|1689
|168598
|2208
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社18日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇