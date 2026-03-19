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19/03/2026 17:32

《外圍焦點》英國及歐洲央行公布議息結果，美國公布新屋銷售等數據

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 美國聯儲局維持利率不變，指伊朗戰爭引不確定性
▷ 美股道指跌768.11點，標指、納指同跌
▷ 英倫銀行、歐洲央行公布利率決定及會議記錄

　　美國聯儲局昨日（18日）維持利率不變，指伊朗戰爭為經濟前景帶來不確定性。美股全線收跌，道指重挫逾760點，創下今年以來新低。道指收市跌768.11點或1.63%，報46225.15點；標指跌91.39點或1.36%，報6624.7點；納指跌327.11點或1.46%，報22152.42點。港股方面，恒生指數收市報25500，跌524點或2%，成交3062億元。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:00pm，英倫銀行宣布利率決定並發布會議記錄。9:15pm，歐洲央行公布利率決定，公布貨幣政策聲明和宏觀經濟預測，央行總裁拉加德舉行記者會。10:00pm，美聯儲局召開會議，討論修改針對規模最大、國際業務最活躍銀行的資本要求方案，以及針對其他大型銀行的相關要求，並對美國具有全球系統重要性銀行的附加資本要求作出調整。

　　數據方面，今晚8:00pm，英國公布官方指標利率，料維持於3.75%。8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由185萬升至185.2萬；首次申請失業救濟金人數料由21.3萬升至21.5萬。9:15pm，歐元區公布官方指標利率，料維持於2.15%。10:00pm，美國公布1月新屋銷售，料由74.5萬降至72.2萬，月率跌幅料由1.7%擴大至2.7%；1月批發庫存月率升幅料維持於0.2%；1月批發貿易月率升幅料由1%收窄至0.6%；2月領先指標跌幅料由0.2%收窄至0.1%。

　　在美國，今日公布業績的公司有：阿里巴巴(US.BABA)、阿特斯太陽能(US.CSIQ)、樂信(US.LX)、尚德機構(US.STG)、老虎證券(US.TIGR)、宜人智科(US.YRD)、震坤行(US.ZKH)等。
《經濟通通訊社19日專訊》

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