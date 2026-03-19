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期貨新聞

19/03/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數226550張，增逾萬張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為226550張，較前增10137張；若計入其他月份的未平倉合約，總數279760張，增11121張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
18/03(三)2265501013727976011121
17/03(二)216413-8522268639-7330
16/03(一)2249351036327596911120
13/03(五)214572917726484910434
12/03(四)205395-8667254415-8091

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
18/03(三)13883979181312701
17/03(二)13876062091806116713
16/03(一)132551915817389810045
13/03(五)123393-3617163853-2162
12/03(四)127010-3702166015-2583

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社19日專訊》

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