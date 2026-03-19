期指低開502點報25473，國指期貨跌163點報8657

期指低開502點報25473，國指期貨低開163點報8657，科指期貨低開108點報4994。
《經濟通通訊社19日專訊》
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19/03/2026 09:15
期指低開502點報25473，國指期貨低開163點報8657，科指期貨低開108點報4994。
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