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19/03/2026 09:15

期指低開502點報25473，國指期貨跌163點報8657

　　期指低開502點報25473，國指期貨低開163點報8657，科指期貨低開108點報4994。
《經濟通通訊社19日專訊》

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