恒指期貨現貨月份未平倉合約總數153755張，增21992張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為153755張，較前增21992張；若計入其他月份的未平倉合約，總數170267張，增22625張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|19/03(四)
|153755
|21992
|170267
|22625
|18/03(三)
|131763
|6519
|147642
|6930
|17/03(二)
|125244
|-8713
|140712
|-7327
|16/03(一)
|133957
|-7831
|148039
|-7906
|13/03(五)
|141788
|7052
|155945
|7279
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|19/03(四)
|49927
|9847
|57190
|10249
|18/03(三)
|40080
|1045
|46941
|1205
|17/03(二)
|39035
|-3540
|45736
|-3431
|16/03(一)
|42575
|-4324
|49167
|-4273
|13/03(五)
|46899
|6454
|53440
|6512
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社20日專訊》
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