【夜期時段】即月期指最新報24370點，升23點，低水12點

即月期指在夜期時段開市報24355點，升8點，低水27點，最新報24370點，升23點，低水12點，合約成交678張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8304點，升12點，低水4點，最新報8300點，升8點，低水8點，合約成交835張。

《經濟通通訊社23日專訊》