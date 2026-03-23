【夜期時段】即月期指最新報24370點，升23點，低水12點

即月期指在夜期時段開市報24355點，升8點，低水27點，最新報24370點，升23點，低水12點，合約成交678張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8304點，升12點，低水4點，最新報8300點，升8點，低水8點，合約成交835張。
《經濟通通訊社23日專訊》
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23/03/2026 17:20
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