恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數250036張增逾二萬七張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為250036張，較前增27914張；若計入其他月份的未平倉合約，總數316046張，增34506張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|23/03(一)
|250036
|27914
|316046
|34506
|20/03(五)
|222122
|-23482
|281540
|-21202
|19/03(四)
|245604
|19054
|302742
|22982
|18/03(三)
|226550
|10137
|279760
|11121
|17/03(二)
|216413
|-8522
|268639
|-7330
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|23/03(一)
|123194
|4567
|173761
|6994
|20/03(五)
|118627
|-13506
|166767
|-11457
|19/03(四)
|132133
|-6706
|178224
|-3088
|18/03(三)
|138839
|79
|181312
|701
|17/03(二)
|138760
|6209
|180611
|6713
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社24日專訊》
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