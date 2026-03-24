【夜期時段】即月期指最新報24900點，跌61點，低水164點

即月期指在夜期時段開市報24952點，跌9點，低水112點，最新報24900點，跌61點，低水164點，合約成交1227張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8460點，跌2點，低水40點，最新報8448點，跌14點，低水52點，合約成交1037張。

《經濟通通訊社24日專訊》