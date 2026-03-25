恒指期貨現貨月份未平倉合約總數134744張，減58403張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為134744張，較前減58403張；若計入其他月份的未平倉合約，總數161460張，減55123張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|24/03(二)
|134744
|-58403
|161460
|-55123
|23/03(一)
|193147
|46192
|216583
|52619
|20/03(五)
|146955
|-6800
|163964
|-6303
|19/03(四)
|153755
|21992
|170267
|22625
|18/03(三)
|131763
|6519
|147642
|6930
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|24/03(二)
|39871
|-8840
|53452
|-7087
|23/03(一)
|48711
|3616
|60539
|7400
|20/03(五)
|45095
|-4832
|53139
|-4051
|19/03(四)
|49927
|9847
|57190
|10249
|18/03(三)
|40080
|1045
|46941
|1205
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社25日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽