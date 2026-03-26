恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數203293張減逾四萬一張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為203293張，較前減41302張；若計入其他月份的未平倉合約，總數318250張，減3667張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|25/03(三)
|203293
|-41302
|318250
|-3667
|24/03(二)
|244595
|-62024
|321917
|-51996
|23/03(一)
|306619
|37183
|373913
|48625
|20/03(五)
|269436
|9035
|325288
|10868
|19/03(四)
|260401
|22492
|314420
|26808
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|25/03(三)
|63610
|-16098
|123580
|-10842
|24/03(二)
|79708
|-5846
|134422
|-234
|23/03(一)
|85554
|5834
|134656
|12564
|20/03(五)
|79720
|3222
|122092
|4546
|19/03(四)
|76498
|-1505
|117546
|1872
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社26日專訊》
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