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期貨新聞

26/03/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數203293張減逾四萬一張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為203293張，較前減41302張；若計入其他月份的未平倉合約，總數318250張，減3667張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
25/03(三)203293-41302318250-3667
24/03(二)244595-62024321917-51996
23/03(一)3066193718337391348625
20/03(五)269436903532528810868
19/03(四)2604012249231442026808

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
25/03(三)63610-16098123580-10842
24/03(二)79708-5846134422-234
23/03(一)85554583413465612564
20/03(五)7972032221220924546
19/03(四)76498-15051175461872

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社26日專訊》

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