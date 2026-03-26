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26/03/2026 17:07

《外圍焦點》英倫銀行委員發表講話，美國公布堪薩斯城聯儲製造業指數

　　美國向伊朗提交15點和平方案，中東緊張局勢暫時降溫，市場憧憬美伊有望達成和平協議，國際油價及美國債息雙雙顯著回落，帶動美股昨日全面收高。道指收市升305.43點或0.66%，報46429.49點；標指升35.53點或0.54%，報6591.9點；納指升167.93點或0.77%，報21929.83點。港股方面，恒生指數收市報24856，跌479點或1.9%，成交2617億元。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間27日凌晨12:00am，英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)委員泰勒發表講話；同一時間，加拿大央行高級副總裁羅杰斯發表題為「影響加拿大經濟前景和金融體系的因素」的講話。12:30am，英倫銀行MPC委員格林發表講話。

　　數據方面，今日5:00pm，歐元區公布2月貨幣供應M3，年率升幅料由3.3%收窄至3.2%。今晚8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由185.7萬降至184.9萬；首次申請失業救濟金人數料由20.5萬升至21萬。11:00pm，美國公布3月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由5降至3。

　　在美國，今日公布業績的公司有：小馬智行(US.PONY)、小贏科技(US.XYF)等。
《經濟通通訊社26日專訊》

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