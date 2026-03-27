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期貨新聞

27/03/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數134954張減逾五萬七張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為134954張，較前減57496張；若計入其他月份的未平倉合約，總數327968張，增4761張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
26/03(四)134954-574963279684761
25/03(三)192450-2227032320722168
24/03(二)214720-35316301039-15007
23/03(一)2500362791431604634506
20/03(五)222122-23482281540-21202

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
26/03(四)74410-35683196587-793
25/03(三)110093-1550919738010474
24/03(二)125602240818690613145
23/03(一)12319445671737616994
20/03(五)118627-13506166767-11457

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社27日專訊》

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