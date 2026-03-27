《再戰明天》美國公布達拉斯製造業活動指數，美的神華申洲舜宇中行農行中銀香港公布業績

美國公布達拉斯製造業活動指數，及美的神華申洲舜宇中行農行中銀香港公布業績，料為下周一（30日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，七國集團(G7)財長、能源部長與央行總裁舉行線上會議。



*歐元區公布消費者信心指數，德國公布CPI*



數據方面，下周一2:00pm（本港時間．下同），德國公布2月進口物價。5:00pm，歐元區公布3月消費者信心指數。8:00pm，德國公布3月消費者物價指數，月率升幅料由0.2%擴大至0.9%，年率升幅料由1.9%擴大至2.7%。10:30pm，美國公布3月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數。



在本港，下周日（29日）公布業績的公司有:翰森製藥(03692)等。



下周一公布業績的公司有:粵海投資(00270)、美的集團(00300)、中國神華(01088)、農業銀行(01288)、中國黃金國際(02099)、申洲國際(02313)、舜宇光學科技(02382)、中銀香港(02388)、中國銀行(03988)等。



下周二（31日）公布業績的公司有:越秀地產(00123)、招商局港口(00144)、中國海外發展(00688)等。



此外，下周日紫金黃金國際(02259)將有基石投資者持股解禁。

《經濟通通訊社27日專訊》