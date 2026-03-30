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期貨新聞

30/03/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數86106張減56576張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(27日)共為86106張，較前減56576張；若計入其他月份的未平倉合約，總數328879張，減9536張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
27/03(五)86106-56576328879-9536
26/03(四)142682-6061133841520165
25/03(三)203293-41302318250-3667
24/03(二)244595-62024321917-51996
23/03(一)3066193718337391348625

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
27/03(五)20873-18053114992-15049
26/03(四)38926-246841300416461
25/03(三)63610-16098123580-10842
24/03(二)79708-5846134422-234
23/03(一)85554583413465612564

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社30日專訊》

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