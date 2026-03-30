【夜期時段】4月期指最新報24725點，跌19點，低水26點

是日期指結算，4月期指在夜期時段開市報24732點，跌12點，低水19點，最新報24725點，跌19點，低水26點，合約成交412張。
4月國指期貨在夜期時段開市報8403點，升14點，高水4點，最新報8387點，跌2點，低水12點，合約成交862張。
《經濟通通訊社30日專訊》
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30/03/2026 17:20
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