《再戰明天》中國公布製造業PMI，美國公布芝加哥PMI

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

中國公布製造業PMI，及美國公布芝加哥PMI，料為周二（31日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，印尼總統普拉博沃將對韓國進行國事訪問，並與韓國總統李在明舉行會晤（至4月2日）。法國總統馬克龍訪問日本（至4月2日）。周二本港時間8:30am，澳洲央行公布3月貨幣政策會議記錄。3:30pm，歐洲央行銀行監管委員會委員蒙塔涅爾在EFR圓桌會談中參加小組討論。



*歐元區公布CPI，中海外公布業績*



數據方面，周二7:30am（本港時間．下同），日本公布2月失業率，料維持於2.7%。7:50am，日本公布2月工業生產，月率料由4.3%逆轉至下滑2%，年率升幅料由0.7%收窄至0.4%；2月零售銷售月率料由3%逆轉至下滑0.9%，年率升幅料由1.8%收窄至0.9%。9:30am，中國公布3月製造業採購經理人指數，料由49升至50.2；3月非製造業採購經理人指數料由49.5升至49.9；3月綜合採購經理人指數。1:00pm，日本公布2月新屋動工，年率跌幅料由0.4%擴大至4.5%。2:00pm，英國公布第四季出口，季率料由0.2%逆轉至下滑0.6%；第四季國內生產總值季率升幅料維持於0.1%，年率升幅料由1.2%收窄至1%；第四季進口季率升幅料由0.5%擴大至0.8%。同一時間，德國公布2月進口物價，月率升幅料由1.1%收窄至0.8%；2月零售銷售月率料由下滑1%改善至升0.3%。4:30pm，香港公布2月貨幣供應M1；2月貨幣供應M2；2月貨幣供應M3。5:00pm，歐元區公布3月消費者物價指數，月率升幅料由0.6%擴大至1.3%，年率升幅料由1.9%擴大至2.6%。9:45pm，美國公布3月芝加哥採購經理人指數，料由57.7降至54.6。



在本港，明日公布業績的公司有:越秀地產(00123)、招商局港口(00144)、中國海外發展(00688)等。



此外，明日博泰車聯(02889)將有基石投資者持股解禁。



另外，美國周三（4月1日）公布3月ADP小非農新增就業人數。美國周五（4月3日）公布3月非農新增職位和失業率數據。

《經濟通通訊社30日專訊》