恒指期貨現貨月份未平倉合約總數122518張，增11658張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為122518張，較前增11658張；若計入其他月份的未平倉合約，總數130163張，增11711張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|30/03(一)
|122518
|11658
|130163
|11711
|27/03(五)
|43223
|-35476
|161675
|-7921
|26/03(四)
|78699
|-33632
|169596
|4134
|25/03(三)
|112331
|-22413
|165462
|4002
|24/03(二)
|134744
|-58403
|161460
|-55123
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|30/03(一)
|41814
|3147
|47651
|3413
|27/03(五)
|8248
|-15388
|52486
|-2774
|26/03(四)
|23636
|-3232
|55260
|5867
|25/03(三)
|26868
|-13003
|49393
|-4059
|24/03(二)
|39871
|-8840
|53452
|-7087
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社31日專訊》
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