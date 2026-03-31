恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數204617張增4890張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為204617張，較前增4890張；若計入其他月份的未平倉合約，總數247713張，增4940張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|30/03(一)
|204617
|4890
|247713
|4940
|27/03(五)
|86106
|-56576
|328879
|-9536
|26/03(四)
|142682
|-60611
|338415
|20165
|25/03(三)
|203293
|-41302
|318250
|-3667
|24/03(二)
|244595
|-62024
|321917
|-51996
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|30/03(一)
|63832
|767
|95213
|1094
|27/03(五)
|20873
|-18053
|114992
|-15049
|26/03(四)
|38926
|-24684
|130041
|6461
|25/03(三)
|63610
|-16098
|123580
|-10842
|24/03(二)
|79708
|-5846
|134422
|-234
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社31日專訊》
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