《日入而息》恒指3月挫1842點首季跌3.3%，啟德綠色運輸方案獲批料2031年通車

先健科技(01302)全年純利跌33.5%至1.5億人幣，不派息

聯想控股(03396)全年純利升6.96倍至10.6億人幣，息0.1元人幣

保利置業集團(00119)全年純利升23.2%至2.3億人幣，派息2.6港仙

中視金橋(00623)全年純利跌25.2%至8004.3萬人幣，息11港仙

聯合能源集團(00467)全年純利跌28.3%至11.2億元，不派息

招商局港口(00144)全年純利跌18.5%至64.6億元，末期息減至0.489元

中海外(00688)全年純利跌18.8%至126.9億人幣，息25港仙

四環醫藥(00460)全年虧轉盈1.8億人幣，息0.96分人幣

AEON(00900)全年純利升16.9%至4.7億元，派息33仙

中國通信服務(00552)全年純利升不足0.1%至36.1億人幣，派息22.41分人幣

保利物業(06049)全年純利升5.1%至15.5億人幣，息1.401人幣

劍橋科技(06166)全年純利升58%至2.6億人幣，不派息

泛亞環保(00556)全年少賺54%收入跌4%，不派息

雲康集團(02325)去年轉賺292萬元人民幣，不派息

芯成科技(00365)全年虧轉盈1919.7萬元，不派息

海螺材料科技(02560)全年純利跌12.9%至1.1億人幣，派息16分；變更款項用途至廣東茂名工廠項目，涉資約1.4億元

東陽光藥(06887)全年虧轉盈2.7億人幣，不派息

汽車街(02443)全年虧轉盈826.6萬人幣，不派息

高科橋(09963)全年虧損擴大至9830.4萬元，不派息

思考樂教育(01769)全年盈轉虧7771.8萬人幣，不派息

雋思集團(01412)全年純利跌54%至5939.5萬元，派息5仙

名創優品(09896)全年純利跌54%至12.1億人幣，派息9.41美仙，經調整盈利增6.5%

榮萬家(02146)全年純利跌1.1%至1.1億人幣，不派息

興業合金(00505)全年純利跌45%至1.3億人幣，不派息

圖達通(02665)全年虧損收窄至3.3億美元，不派息

雍禾醫療(02279)全年虧轉盈7371.1萬人幣，息0.076元人幣

映宇宙(03700)全年純利升33.8%至2.4億人幣，不派息

鳴鳴很忙(01768)全年純利升1.79倍至23.3億人幣，不派息

越地(00123)全年純利跌94.7%至5506.2萬人幣，不派息；料全國新房銷售金額呈雙位數下跌，全年銷售目標維持千億元人幣以上

旭輝控股集團(00884)全年虧轉盈176.7億人幣，不派息

中國信達(01359)全年純利升17.3%至35.6億人幣，息0.02801元

湖州燃氣(06661)全年純利跌19.6%至9467.7萬人幣，息30分

智譜(02513)全年虧損擴大至47億人幣，經調整虧損31.82億人幣

永達汽車(03669)全年盈轉虧50.7億人幣，不派息