《日入而息》恒指3月挫1842點首季跌3.3%，啟德綠色運輸方案獲批料2031年通車

|行政長官會同行政會議批准啟德智慧綠色集體運輸系統方案，料2031年投入服務
|彭博指中國瞄準超級富豪，加大力度對持港股離岸信託徵稅
|金管局：正全力推進穩定幣發牌，適時對外公布；金管局指續深化與債券相關互聯互通安排，爭取早日在香港推出國債期貨；陳維民稱擬逐步增加人民幣債券發行量，增內地債券市場外資佔比
|金管局指今年2月份新批出按揭貸款額較1月份減少10.8%，至290億港元；今年2月份港元存款下跌0.2%，外幣存款則上升1.7%；外匯基金今年2月份按月增加79億港元，總資產為42935億港元；港零售銀行稅前經營溢利去年下半年按年升1.4%，全年增7.3%；港元債務證券發行額按年大增58.6%至16293億港元，離岸人民幣債券發行額微增2.7%
|證監會指香港證券經紀行去年淨盈利總額按年增62%至717億，創五年新高
|中國通信服務(00552)全年純利升不足0.1%至36.1億人幣，派息22.41分人幣；中通服料今年收入、利潤穩定增長
|越地(00123)全年純利跌94.7%至5506.2萬人幣，不派息；料全國新房銷售金額呈雙位數下跌，全年銷售目標維持千億元人幣以上
|旭輝控股集團(00884)全年虧轉盈176.7億人幣，不派息
|中海外(00688)全年純利跌18.8%至126.9億人幣，息25港仙
|招商局港口(00144)全年純利跌18.5%至64.6億元，末期息減至0.489元
|智譜(02513)全年虧損擴大至47億人幣，經調整虧損31.82億人幣
|永達汽車(03669)全年盈轉虧50.7億人幣，不派息
|泡泡瑪特(09992)今斥近1億元回購69萬股，連續第四日回購；泡泡瑪特、絲芙蘭等71款應用涉違規收集使用個人信息被通報
|阿里通義發布CoPaw 1.0真正可控、穩定的個人智能助理；阿里千問發布全模態大模型Qwen3.5-Omni，每百萬Tokens低於0.8元；阿里千問試水「引證」功能，對涉及時事、政策等回答作二次核查；支付寶推出內地首個「支付集成Skill」，支持用自然語言接入支付；螞蟻AI安全實驗室發現OpenClaw多個高危漏洞
|聯想(00992)推兩款AI Agent原生運行智能終端，兼容「養龍蝦」運行；聯想與英國前球星碧咸達成全球合作協議，就「AI+體育」研發解決方案
|香港科技探索(01137)對生命科學項目極重視，已就動物「頭身分離」進行38次實驗；HKTVmall指香港科技探索生命科學項目與寵物並無關聯
|巴基斯坦外長達爾應王毅邀請今日訪華，就地區衝突等問題會談；中國外交部表示巴基斯坦外長訪華，就伊朗局勢等加強溝通協調；中國外交部表示中方三艘船近日過航霍爾木茲海峽，感謝有關方面協助
|恒指窄幅上落收升37點報24788，首季收官累計跌842點或3.3%
|滬綜指收跌0.8%，全月挫6.5%，創逾四年單月最大跌幅
|歐元最新報1.1465/68，日圓最新報159.66/67
|先健科技(01302)全年純利跌33.5%至1.5億人幣，不派息
|聯想控股(03396)全年純利升6.96倍至10.6億人幣，息0.1元人幣
|保利置業集團(00119)全年純利升23.2%至2.3億人幣，派息2.6港仙
|中視金橋(00623)全年純利跌25.2%至8004.3萬人幣，息11港仙
|聯合能源集團(00467)全年純利跌28.3%至11.2億元，不派息
|招商局港口(00144)全年純利跌18.5%至64.6億元，末期息減至0.489元
|中海外(00688)全年純利跌18.8%至126.9億人幣，息25港仙
|四環醫藥(00460)全年虧轉盈1.8億人幣，息0.96分人幣
|AEON(00900)全年純利升16.9%至4.7億元，派息33仙
|中國通信服務(00552)全年純利升不足0.1%至36.1億人幣，派息22.41分人幣
|保利物業(06049)全年純利升5.1%至15.5億人幣，息1.401人幣
|劍橋科技(06166)全年純利升58%至2.6億人幣，不派息
|泛亞環保(00556)全年少賺54%收入跌4%，不派息
|雲康集團(02325)去年轉賺292萬元人民幣，不派息
|芯成科技(00365)全年虧轉盈1919.7萬元，不派息
|海螺材料科技(02560)全年純利跌12.9%至1.1億人幣，派息16分；變更款項用途至廣東茂名工廠項目，涉資約1.4億元
|東陽光藥(06887)全年虧轉盈2.7億人幣，不派息
|汽車街(02443)全年虧轉盈826.6萬人幣，不派息
|高科橋(09963)全年虧損擴大至9830.4萬元，不派息
|思考樂教育(01769)全年盈轉虧7771.8萬人幣，不派息
|雋思集團(01412)全年純利跌54%至5939.5萬元，派息5仙
|名創優品(09896)全年純利跌54%至12.1億人幣，派息9.41美仙，經調整盈利增6.5%
|榮萬家(02146)全年純利跌1.1%至1.1億人幣，不派息
|興業合金(00505)全年純利跌45%至1.3億人幣，不派息
|圖達通(02665)全年虧損收窄至3.3億美元，不派息
|雍禾醫療(02279)全年虧轉盈7371.1萬人幣，息0.076元人幣
|映宇宙(03700)全年純利升33.8%至2.4億人幣，不派息
|鳴鳴很忙(01768)全年純利升1.79倍至23.3億人幣，不派息
|越地(00123)全年純利跌94.7%至5506.2萬人幣，不派息；料全國新房銷售金額呈雙位數下跌，全年銷售目標維持千億元人幣以上
|旭輝控股集團(00884)全年虧轉盈176.7億人幣，不派息
|中國信達(01359)全年純利升17.3%至35.6億人幣，息0.02801元
|湖州燃氣(06661)全年純利跌19.6%至9467.7萬人幣，息30分
|智譜(02513)全年虧損擴大至47億人幣，經調整虧損31.82億人幣
|永達汽車(03669)全年盈轉虧50.7億人幣，不派息
|朝聚眼科(02219)全年純利跌6%至1.8億人幣，息24.23港仙
|英偉達(Nvidia)核心供應商勝宏科技通過本港上市聆訊，去年純利增逾2倍
|傅里葉(03625)首掛開報85.05元較招股價高逾倍，超購3千倍每手賺4505元；首掛全日高走收高一倍報80元，每手賺4000元
|銅師傅(00664)首掛開報35.42元較招股價低近41%，下限定價每手仍蝕2458元；以接近全日最低價收市，超購僅59倍每手蝕2950元
|中遠海運(01919)兩港籍貨櫃船滯留逾月後回航，吃水不深料貨物不多
|成都5宗宅地成交，越秀(00123)金茂(00813)等房企26億競得核心地塊
|華新建材(06655)預期今年首季度純利按年增最多213%
|上海實業環境(00807)子公司斥2.7億人幣購兩間水務公司
|雲鋒金融(00376)取得百慕達保險牌照有條件批覆
|百度(09888)旗下蘿蔔快跑在迪拜啟動全無人駕駛商業化營運
|嗶哩嗶哩(09626)明日起下線「猜你喜歡」算法並上線「推薦」新算法
|阿里通義發布CoPaw 1.0真正可控、穩定的個人智能助理；阿里千問發布全模態大模型Qwen3.5-Omni，每百萬Tokens低於0.8元；阿里千問試水「引證」功能，對涉及時事、政策等回答作二次核查；支付寶推出內地首個「支付集成Skill」，支持用自然語言接入支付；螞蟻AI安全實驗室發現OpenClaw多個高危漏洞
|據報京東(09618)擬在奧地利重新提交收購Ceconomy審批申請
|凱萊英(06821)公布2026至2028年股東分紅規劃
|劍橋科技(06166)建議採納A股激勵計劃及H股激勵計劃
|國泰(00293)短期首要任務維持航班運力，中東地區客流量顯著減少
|電盈(00008)及香港電訊(06823)進一步減持無源網絡業務9%套現16億元，估值溢價7%
|香港科技探索(01137)對生命科學項目極重視，已就動物「頭身分離」進行38次實驗
|常達控股(01433)延遲發布年度業績，今日停牌
|多想雲(06696)延遲刊發年度業績今日起停牌
|聯想(00992)推兩款AI Agent原生運行智能終端，兼容「養龍蝦」運行；聯想與英國前球星碧咸達成全球合作協議，就「AI+體育」研發解決方案
|泡泡瑪特(09992)今斥近1億元回購69萬股，連續第四日回購；泡泡瑪特、絲芙蘭等71款應用涉違規收集使用個人信息被通報
|唐宮中國(01181)夥AAPC訂戰略合作協議，建品牌戰略聯盟
|朗詩綠色管理(00106)延遲刊發2025年年度業績
|恒安國際(01044)完成發行20億元人幣第三期超短期融資券
|泰和小貸(01915)延遲刊發年度業績及寄發截至2025年12月底止年度的年度報告
|山高新能源(01250)及山高控股(412)附屬訂EPC合同，涉資近12億人幣
|維立志博(09887)將在美國AACR年會展示兩項臨床前管線研究成果
|百奧家庭互動(02100)主席戴堅昨購入24.6萬股公司股份
|宋都服務(09608)附屬認購2500萬元人民幣結構性存款產品
|恒安國際(01044)財務總監辭任
|新地(00016)非執董關卓然辭任
|TCL電子(01070)附屬夥索尼成立合資公司，涉家庭娛樂業務
|康大食品(00834)建議更改公司中英文名稱，中文名稱更改為盛融控股有限公司
|中免(01880)夥全球品牌商發布上海倡議，承諾正品保障與優質服務
|中通服(00552)料今年收入、利潤穩定增長
|建行(00939)生柳榮辭去銀行首席財務官職務，今日起生效
|長江生命科技(00775)順譜醫藥科技將在AACR 2026年度年會上展示治療性癌症疫苗研發系列之研究數據
|華榮能源(01101)延遲刊發2025年年度業績
|海信家電(00921)及附屬斥15.66億元人民幣認購信託理財產品
|國內航線燃油附加費4月5日起漲至50元、100元，漲幅5倍
|中國「張雪機車」打破歐美日品牌「壟斷」，登頂世界級電單車賽
|工信部等九部門表示目標到2028年物聯網核心產業規模破3.5萬億
|工信部動態跟蹤儲能電池產能、產量、價格等關鍵運營指標
|黃益平稱今年財政政策更積極，或有進一步措施支持經濟增長
|內媒指天龍三號擬於4月2日首飛，性能對標SpaceX獵鷹9號
|中國首款7噸級大型運輸無人機「長鷹-8」成功首飛
|重慶一在建隧道疑氣體爆炸釀4死9傷
|財政部指首2月國企利潤同比降2%，營收增0.2%
|市監總局啟動網絡食品安全合規提質行動，重點解決直播帶貨亂象等問題
|中證指數明日發布3個債券指數，涵蓋科創可轉債、長周期地方債
|統計局表示春節過後加快復工復產，製造業PMI重返擴張區間；內地3月官方製造業PMI升至50.4%勝預期，創一年新高
|人行325億逆回購利率持平，淨投放150億；發揮增量政策和存量政策集成效應，加強貨幣政策調控；持續做好貨幣金融總量統計和結構性專項統計；中國銀行盧瑩稱熊貓債、點心債正協同擴容，市場進入生態重構新發展階段
|受賄數額特別巨大，中證監原副主席王建軍被提起公訴
|銀河航天啟動A股IPO輔導，商業衛星獨角獸加速上市
|國投集團中國電子院納米級微振動實驗室投運，支撐半導體、航天產業發展
|華為鴻蒙手機「龍蝦」小藝Claw開啟眾測，首發價低至49
|國行版蘋果AI突上線後撤回，蘋果表示正積極推進AI功能落地中國
|智元機器人夥中大建具身智能聯合平台，冀推動研發及人才培育
|靈心巧手變更為股份公司，增資76倍至9.2億元
|台股收跌2.45%，報31722.99點
|巴基斯坦外長達爾應王毅邀請今日訪華，就地區衝突等問題會談；中國外交部表示巴基斯坦外長訪華，就伊朗局勢等加強溝通協調；中國外交部表示中方三艘船近日過航霍爾木茲海峽，感謝有關方面協助
|歐洲議員今訪華，京將促進中歐關係健康穩定發展
|澳洲將燃油消費稅減半為期3個月
|科威特石油公司指一艘原油運輸船在迪拜港遭伊朗襲擊；特朗普稱若美伊無法達成協議將摧毀該國石油設施
|古巴外長駁斥美國沒有對古巴採取任何懲罰性措施的說法
|以色列通過法案授權對巴勒斯坦施襲者判絞刑，巴勒斯坦強烈譴責
|馬克龍今起訪日，預計明日與高市早苗會談
|日本2月失業率為2.6%，低於預期；東京3月核心CPI按年上漲1.7%，連續兩個月低於日本央行目標
|Epic Games裁員潮據報波及中國區團隊，傳遊戲商城公眾號運營者被裁
|房利美及房地美股價暴漲，對沖基金大鱷阿克曼建議買入
|美國汽油價格突破4美元；景順指美伊措辭若沒明顯轉變，料油價進一步上升股票走弱
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|唐英年籲香港搶抓國家「十五五」機遇，建議香港發展增長新動力
|陳國基率籌建組代表團訪問浙江，借鑑寧波高教園區經驗籌建北都大學城
|復活節及清明長假期將至，港鐵明起至下周二加強部分鐵路線列車服務
|證監會指香港證券經紀行去年淨盈利總額按年增62%至717億，創五年新高
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|陳浩濂稱香港計劃在2028年前實施修訂版CRS，並於2029年前與參與稅務管轄區進行首次資料交換
|彭博指中國瞄準超級富豪，加大力度對持港股離岸信託徵稅
|金管局指今年2月份新批出按揭貸款額較1月份減少10.8%，至290億港元；今年2月份港元存款下跌0.2%，外幣存款則上升1.7%；外匯基金今年2月份按月增加79億港元，總資產為42935億港元；港零售銀行稅前經營溢利去年下半年按年升1.4%，全年增7.3%；港元債務證券發行額按年大增58.6%至16293億港元，離岸人民幣債券發行額微增2.7%；陳維民稱擬逐步增加人民幣債券發行量，增內地債券市場外資佔比；金管局呼籲市民提防偽冒金管局總裁社交媒體帖文
|政府首11個月開支及收入分別為6915億港元及6548億港元，計及發債後有626億盈餘
|傳積金局建議強積金供款入息上下限升至4萬及1.05萬，每月供款上限增至2000元
|花旗集團協助富國資產管理在港發行首隻ETF
|房屋局與港大簽合作備忘錄，推動創新建築科技應用於公營房屋
|房委會再度委任陳家亮等三名現任委員，另委任謝偉銓及黃傑龍等6名新委員
|打擊濫用公屋新措施今日起生效，包括引入「嚴重濫用公屋」新罪行
|選管會發布立法會換屆選舉報告書，滿意整體選舉安排
|港大已簽訂10億美元中期票據集資計劃，可發債應付資金需要
|鮮魚行學校擬與區內理念相近辦學團體合併，已向教育局提交申請
|美聯黃建業稱下半年樓市料「轉彎入直路」喘定再上，全年樓價料升10%
|麥當勞集團6561.9萬沽出屯門康麗花園舖位
|Visa指88%外遊港人表示會維持或增加旅遊開支
|恒指公司與韓國交易所推出首個聯名港韓跨市場指數系列
|環聯推出「放債人數據通」服務平台，推動業界更廣泛參與「信資通」
|貿發局指首季出口信心指數跌至46.5，出口商於今年首季態度趨向審慎
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