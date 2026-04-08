恒指期貨現貨月份未平倉合約總數102096張，減14506張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於上周四(2日)共為102096張，較前減14506張；若計入其他月份的未平倉合約，總數110299張，減14376張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|02/04(四)
|102096
|-14506
|110299
|-14376
|01/04(三)
|116602
|-14167
|124675
|-14135
|31/03(二)
|130769
|8251
|138810
|8647
|30/03(一)
|122518
|11658
|130163
|11711
|27/03(五)
|43223
|-35476
|161675
|-7921
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|02/04(四)
|40761
|6307
|46983
|6585
|01/04(三)
|34454
|-6035
|40398
|-6031
|31/03(二)
|40489
|-1325
|46429
|-1222
|30/03(一)
|41814
|3147
|47651
|3413
|27/03(五)
|8248
|-15388
|52486
|-2774
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社8日專訊》
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