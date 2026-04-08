恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數181417張，減逾萬四張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於上周四(2日)共為181417張，較前減14204張；若計入其他月份的未平倉合約，總數227590張，減14968張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|02/04(四)
|181417
|-14204
|227590
|-14968
|01/04(三)
|195621
|-13023
|242558
|-10456
|31/03(二)
|208644
|4027
|253014
|5301
|30/03(一)
|204617
|4890
|247713
|4940
|27/03(五)
|86106
|-56576
|328879
|-9536
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|02/04(四)
|52735
|1035
|86763
|2916
|01/04(三)
|51700
|-3593
|83847
|-3533
|31/03(二)
|55293
|-8539
|87380
|-7833
|30/03(一)
|63832
|767
|95213
|1094
|27/03(五)
|20873
|-18053
|114992
|-15049
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社8日專訊》
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