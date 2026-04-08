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08/04/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數181417張，減逾萬四張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於上周四(2日)共為181417張，較前減14204張；若計入其他月份的未平倉合約，總數227590張，減14968張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
02/04(四)181417-14204227590-14968
01/04(三)195621-13023242558-10456
31/03(二)20864440272530145301
30/03(一)20461748902477134940
27/03(五)86106-56576328879-9536

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
02/04(四)527351035867632916
01/04(三)51700-359383847-3533
31/03(二)55293-853987380-7833
30/03(一)63832767952131094
27/03(五)20873-18053114992-15049

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社8日專訊》

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