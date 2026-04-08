  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
期貨新聞

08/04/2026 16:55

《外圍焦點》歐元區公布PPI，三藩市聯儲總裁發表演講

　　昨日美股走勢反覆，由於市場擔心中東局勢進一步惡化，道指曾跌逾400點，及後巴基斯坦提出延遲最後談判期限兩周，道指收市跌幅縮小至85點或0.2%，報46584點；標普500指數微升5點或0.1%，報6616點；納指微升21點或0.1%，報22017點。其後美國總統特朗普接受巴基斯坦提出的停火提議，暫停攻擊伊朗兩周，而伊朗方面亦同意雙方於周五（10日）在巴基斯坦首都伊斯蘭堡展開談判。消息帶動美股期貨今早急升。港股方面，恒生指數收市報25893，升776點或3.1%，成交3724億元。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間9日凌晨1:05am，三藩市聯邦儲備銀行總裁戴利發表主題演講，並就經濟與貨幣政策參與討論。2:00am，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)公布3月17-18日會議記錄。

　　數據方面，今日5:00pm，歐元區公布2月生產者物價指數，月率料由0.7%逆轉至下滑0.6%，年率跌幅料由2.2%擴大至3%；2月零售銷售月率跌幅料由0.1%擴大至0.2%，年率升幅料由2%收窄至1.6%。
《經濟通通訊社8日專訊》

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

上一篇新聞︰08/04/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２５９６７點，升１７點，高水７４點

下一篇新聞︰08/04/2026 16:46  即月期指最後交易價２５９４８升８６０點，成交１２１３７９張

其他
More

08/04/2026 19:05  《再戰明天》日本公布消費者信心指數，美國公布個人消費等數據

08/04/2026 19:00  《日入而息》按證公司傳擬發行全球最大規模數碼債券，領展逾15億出售新加坡零售物業

08/04/2026 16:31  即月期指最後交易價２５９４８升８６０點，高水５５點

08/04/2026 15:02  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８３２﹒７５，升１…

08/04/2026 09:15  期指高開７６１點報２５８４９，國指期貨升２２９點報８６６６

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

中東戰火 | 溫灼培：美伊和解露曙光，金融市場反彈

08/04/2026 11:22

中東戰火

牛刀小試還是打草驚蛇？窺探突入美國本土軍事基地的無人機群

05/04/2026 08:00

大國博弈

需要發生甚麼，聯儲局才會加息？

24/03/2026 13:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區