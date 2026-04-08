《再戰明天》日本公布消費者信心指數，美國公布個人消費等數據

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日本公布消費者信心指數，及美國公布個人消費等數據，料為周四（9日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，澳洲總理阿爾巴尼斯訪問新加坡，與新加坡總理黃循財會晤（至11日）。本港時間周四晚10:00pm，國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃在IMF/世界銀行春季會議上致開幕詞。



*德國公布進出口數據，本港公布外匯儲備*



數據方面，周四1:00pm（本港時間．下同），日本公布3月消費者信心指數，料由40降至38.3。2:00pm，日本公布3月工具機訂單。同一時間，德國公布2月出口，經季節調整月率料由下滑1.5%改善至升1.3%；2月進口經季節調整月率料由下滑6%改善至升3.5%；2月工業生產年率料由下滑1.2%改善至升0.8%，經季節調整月率料由下滑0.5%改善至升0.7%。2:30pm，澳洲公布3月外匯儲備。4:30pm，香港公布3月外匯儲備。8:30pm，美國公布第四季GDP價格指數，料維持於3.8%；第四季個人消費料由3.5%降至2%；2月個人消費料由0.4%升上0.6%；2月個人所得料由0.4%降至0.3%；連續申請失業救濟金人數料由184.1萬降至182.9萬；首次申請失業救濟金人數料由20.2萬升至21萬。10:00pm，美國公布2月批發庫存；2月批發貿易月率升幅料由0.5%擴大至0.6%。



在本港，明日公布業績的公司有:鷹輝物流(01442)、鈞達股份(02865)、迅銷(06288)等。



另外，美國周四公布第四季GDP終值與2月PCE價格指數，周五（10日）公布3月CPI，同日公布4月密歇根大學消費者信心指數初值。中國周五公布3月PPI及CPI。

《經濟通通訊社8日專訊》