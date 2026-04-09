即月期指最後交易價25719跌229點，低水33點

即月期指最後交易價25719，跌229點，低水33點，暫成交71714張。即月國指期貨最後交易價8592，跌106點，低水20點，暫成交74834張。另外，即月科指期貨最後交易價4818，跌124點，低水4點，暫成交131109張。

《經濟通通訊社9日專訊》