  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
中東戰火
etnet專輯
期貨新聞

10/04/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數117480張，減3795張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為117480張，較前減3795張；若計入其他月份的未平倉合約，總數126058張，減3953張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
09/04(四)117480-3795126058-3953
08/04(三)1212751917913001119712
02/04(四)102096-14506110299-14376
01/04(三)116602-14167124675-14135
31/03(二)13076982511388108647

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
09/04(四)377732098444492152
08/04(三)35675-508642297-4686
02/04(四)407616307469836585
01/04(三)34454-603540398-6031
31/03(二)40489-132546429-1222

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社10日專訊》

【你點睇？】國民黨主席鄭麗文訪問大陸6日，料隨後與習近平會面。你認為在鄭麗文今次行程能否緩和两岸關係？► 立即投票

上一篇新聞︰10/04/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０６４８２張減９０８５張

下一篇新聞︰09/04/2026 19:05  《再戰明天》中國公布ＣＰＩ及ＰＰＩ，美國公布ＣＰＩ等數據

其他
More

10/04/2026 09:15  期指高開２２６點報２５９４５，國指期貨升７０點報８６６２

10/04/2026 09:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８５９﹒８跌３﹒５點

10/04/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２２２２２７張減８１４６張

09/04/2026 19:04  《日入而息》中國傳考慮對航企推扶持措施，傳港府向運輸業推出短期補貼和費用減免措施

09/04/2026 17:30  《外圍焦點》美國公布第四季ＧＤＰ價格指數等數據

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火42日，穆傑塔巴提三點主張，宣稱將「徹...

10/04/2026 09:21

中東戰火

美俄均已啟戰端，中國成世界最後的安全綠洲

09/04/2026 16:33

大國博弈

需要發生甚麼，聯儲局才會加息？

24/03/2026 13:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區