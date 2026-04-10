即月期指最後交易價25923升204點，成交66714張

即月期指最後交易價25923，升204點，高水29點，成交66714張。即月國指期貨最後交易價8664，升72點，高水9點，成交69324張。另外，即月科指期貨最後交易價4869，升51點，高水9點，成交129537張。
《經濟通通訊社10日專訊》
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10/04/2026 16:46
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10/04/2026 15:04 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８５４﹒８跌８﹒５點
10/04/2026 09:15 期指高開２２６點報２５９４５，國指期貨升７０點報８６６２
10/04/2026 09:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８５９﹒８跌３﹒５點
10/04/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２２２２２７張減８１４６張
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