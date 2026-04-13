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期貨新聞

13/04/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數109955張，減7525張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於上周五(10日)共為109955張，較前減7525張；若計入其他月份的未平倉合約，總數118584張，減7474張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
10/04(五)109955-7525118584-7474
09/04(四)117480-3795126058-3953
08/04(三)1212751917913001119712
02/04(四)102096-14506110299-14376
01/04(三)116602-14167124675-14135

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
10/04(五)35257-251641950-2499
09/04(四)377732098444492152
08/04(三)35675-508642297-4686
02/04(四)407616307469836585
01/04(三)34454-603540398-6031

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社13日專訊》

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