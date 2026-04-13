恒指期貨現貨月份未平倉合約總數109955張，減7525張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於上周五(10日)共為109955張，較前減7525張；若計入其他月份的未平倉合約，總數118584張，減7474張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|10/04(五)
|109955
|-7525
|118584
|-7474
|09/04(四)
|117480
|-3795
|126058
|-3953
|08/04(三)
|121275
|19179
|130011
|19712
|02/04(四)
|102096
|-14506
|110299
|-14376
|01/04(三)
|116602
|-14167
|124675
|-14135
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|10/04(五)
|35257
|-2516
|41950
|-2499
|09/04(四)
|37773
|2098
|44449
|2152
|08/04(三)
|35675
|-5086
|42297
|-4686
|02/04(四)
|40761
|6307
|46983
|6585
|01/04(三)
|34454
|-6035
|40398
|-6031
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社13日專訊》
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