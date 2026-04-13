即月期指最後交易價25665跌258點，成交60656張

即月期指最後交易價25665，跌258點，高水4點，成交60656張。即月國指期貨最後交易價8601，跌63點，低水1點，成交53948張。另外，即月科指期貨最後交易價4815，跌54點，低水7點，成交84284張。
《經濟通通訊社13日專訊》
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13/04/2026 16:46
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