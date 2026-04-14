即月期指最後交易價25916升251點，高水44點

即月期指最後交易價25916，升251點，高水44點，暫成交75923張。即月國指期貨最後交易價8681，升80點，高水9點，暫成交73790張。另外，即月科指期貨最後交易價4858，升43點，高水6點，暫成交105711張。

《經濟通通訊社14日專訊》