即月期指最後交易價25916升251點，高水44點

即月期指最後交易價25916，升251點，高水44點，暫成交75923張。即月國指期貨最後交易價8681，升80點，高水9點，暫成交73790張。另外，即月科指期貨最後交易價4858，升43點，高水6點，暫成交105711張。
《經濟通通訊社14日專訊》
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14/04/2026 16:31
即月期指最後交易價25916，升251點，高水44點，暫成交75923張。即月國指期貨最後交易價8681，升80點，高水9點，暫成交73790張。另外，即月科指期貨最後交易價4858，升43點，高水6點，暫成交105711張。
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