即月期指最後交易價25980升64點，高水33點

即月期指最後交易價25980，升64點，高水33點，暫成交68294張。即月國指期貨最後交易價8723，升42點，高水5點，暫成交83806張。另外，即月科指期貨最後交易價4925，升67點，高水13點，暫成交123555張。

《經濟通通訊社15日專訊》