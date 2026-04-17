恒指期貨現貨月份未平倉合約總數131975張，增11275張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為131975張，較前增11275張；若計入其他月份的未平倉合約，總數143437張，增11629張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|16/04(四)
|131975
|11275
|143437
|11629
|15/04(三)
|120700
|-664
|131808
|-534
|14/04(二)
|121364
|6078
|132342
|6101
|13/04(一)
|115286
|5331
|126241
|7657
|10/04(五)
|109955
|-7525
|118584
|-7474
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|16/04(四)
|32666
|-1415
|42003
|-1215
|15/04(三)
|34081
|-1118
|43218
|-891
|14/04(二)
|35199
|147
|44109
|275
|13/04(一)
|35052
|-205
|43834
|1884
|10/04(五)
|35257
|-2516
|41950
|-2499
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社17日專訊》
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