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期貨新聞

17/04/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數222382張增8632張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為222382張，較前增8632張；若計入其他月份的未平倉合約，總數275680張，增9370張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
16/04(四)22238286322756809370
15/04(三)213750-3903266310-5969
14/04(二)2176531473927227915193
13/04(一)2029141052570864190
10/04(五)202809-3673252896-2770

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
16/04(四)61318126100593-250
15/04(三)611921356100843-701
14/04(二)5983630971015443356
13/04(一)567392287981885541
10/04(五)54452640926471580

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社17日專訊》

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