即月期指最後交易價26182跌169點，高水22點

即月期指最後交易價26182，跌169點，高水22點，暫成交71827張。即月國指期貨最後交易價8850，跌38點，高水5點，暫成交95205張。另外，即月科指期貨最後交易價5045，跌41點，高水2點，暫成交121845張。
《經濟通通訊社17日專訊》
【你點睇？】油價急升，政府推出四項針對措施，你認為政府措施是否足夠應對？ ► 立即投票
17/04/2026 16:31
即月期指最後交易價26182，跌169點，高水22點，暫成交71827張。即月國指期貨最後交易價8850，跌38點，高水5點，暫成交95205張。另外，即月科指期貨最後交易價5045，跌41點，高水2點，暫成交121845張。
《經濟通通訊社17日專訊》
【你點睇？】油價急升，政府推出四項針對措施，你認為政府措施是否足夠應對？ ► 立即投票
上一篇新聞︰17/04/2026 16:46 即月期指最後交易價２６１８２跌１６９點，成交７１９７６張
下一篇新聞︰17/04/2026 15:03 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨７０８１﹒２５升４﹒…
17/04/2026 09:15 期指低開１３１點報２６２２０，國指期貨跌３７點報８８５１
17/04/2026 09:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨７０８２﹒５升５﹒５點
17/04/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２３４９９７張，增逾萬八張
17/04/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２２２３８２張增８６３２張
17/04/2026 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１３１９７５張，增１１２７５張
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N