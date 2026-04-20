恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數238502張增3505張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(17日)共為238502張，較前增3505張；若計入其他月份的未平倉合約，總數300063張，增10244張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|17/04(五)
|238502
|3505
|300063
|10244
|16/04(四)
|234997
|18438
|289819
|27208
|15/04(三)
|216559
|-1718
|262611
|-1739
|14/04(二)
|218277
|9288
|264350
|10541
|13/04(一)
|208989
|-2233
|253809
|-1906
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|17/04(五)
|117449
|-4291
|153195
|-3359
|16/04(四)
|121740
|36
|156554
|-337
|15/04(三)
|121704
|-3279
|156891
|-2972
|14/04(二)
|124983
|-1584
|159863
|-1093
|13/04(一)
|126567
|-3984
|160956
|-3676
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社20日專訊》
【你點睇？】美國封鎖霍爾木茲海峽伊朗港口以進行施壓，你認為會唔會令衝突進一步擴大？ ► 立即投票