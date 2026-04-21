《日入而息》港鐵擬公開發行約150億港元債券；滙豐王冬勝稱未來將繼續投資香港

|港鐵擬公開發行約150億港元債券，據報認購規模已超300億
|錦上路站第二期物業發展項目由信置、中海外、招商局置地及鷹君合組公司成功投得
|吉利(00175)將於北京車展發布中國首台原生Robotaxi原型車
|港交所(00388)委任劉祖銘為董事總經理及債券市場發展主管
|五一假期境內航企國際航線取消率超一成
|國務院目標到2030年服務業總規模達100萬億元
|國安部警告AI「投毒」擾亂商業秩序、危害國家安全
|長安汽車目標2030年產銷400萬輛，營收6000億元
|新世界(00017)柏傲莊III標售出10伙單位套現逾2.3億，全盤累套現32億
|滙控(00005)小股東表示持有滙控股票冀穩定收息，股價表現很好；滙豐王冬勝稱未來將繼續投資香港，將非常謹慎地管理銀行風險
|發改委調研寧德時代、南京鋼鐵等行業龍頭，部分納入全國價格監測直報體系
|恒地(00012)紅磡首岸加推120伙，折實售價由648萬起
|恒指全日升126點收報26487，寧德時代升半成，生科股集體回吐
|滬綜指收升0.07%二連漲，煤炭、電力股領先
|歐元最新報1.1758/60，日圓最新報159.21/25
|「翼菲智能」通過聯交所上市聆訊，去年首九個月虧損擴大至1.26億人幣
|生物技術公司「英派藥業」通過聯交所上市聆訊，去年虧損擴大至2.96億人幣
|暫今年集資王勝宏科技(02476)首掛高開逾57%，每手大賺1.2萬元；H股首掛收高逾50%每手賺逾萬元，A股未受惠收跌3%
|港鐵(00066)公開發行債券，30年期初始指導價最高4.3%；美聯測量指港鐵錦上路站第二期截標反應不俗，料可提供逾千伙住宅；港鐵擬公開發行約150億港元債券，據報認購規模已超300億；錦上路站第二期物業發展項目由信置、中海外、招商局置地及鷹君合組公司成功投得
|信置(00083)錦上路站第二期物業發展項目計劃總投資逾130億
|萬成集團(01451)開市前停牌，待發內水廿幕消息
|港燈(02638)燃氣發電比例升至69%，溫室氣體排放量年減4%，貢獻全港近半減排量
|小米(01810)「龍蝦」上線PC、Mac和有屏音箱版本，開啟多終端小範圍封測；小米Vision GT即將亮相北京車展，為首度參加國內車展
|阿里巴巴(09988)申請「千問小酒窩」商標，涉及AI、機器人等多領域
|騰訊(00700)QClaw開啟海外版內測，每日贈送4000萬Token；騰訊雲開源AI Agent沙箱底座Cube Sandbox；微信支付已接入韓星馬泰及斯里蘭二維碼支付系統
|吉利(00175)將於北京車展發布中國首台原生Robotaxi原型車
|比亞迪(01211)多款新車將亮相北京車展，包括方程豹FORMULA首款轎車
|恒地(00012)紅磡首岸加推120伙，折實售價由648萬起
|新世界(00017)柏傲莊III標售出10伙單位套現逾2.3億，全盤累套現32億
|輝立証券3.1億買入油麻地彌敦道6萬呎巨舖，黃瑋傑稱長遠看好香港前景，投下信心一票
|路勁基建(01098)悉售上海地皮手持股權，料錄淨收益約350萬元人民幣
|八馬茶業(06980)擬進行股份回購，總額不逾2.5億人幣
|中國智能科技(00464)延長收購Web3.0辦公室物業交易完成日期至今年7月底
|五礦資源(01208)第一季度銅總產量按年增長9%
|百奧家庭互動(02100)董事會主席增持15.6萬股；第一季季度活躍賬戶按年下跌1.5%至640萬
|滙控(00005)小股東表示持有滙控股票冀穩定收息，股價表現很好；滙豐王冬勝稱未來將繼續投資香港，將非常謹慎地管理銀行風險
|石四藥(02005)治療高血壓藥物獲國家藥監局批准登記為原料藥
|香港電訊(06823)夥應科院成立實驗室，開發AI、6G及低軌衛星等新產品方案
|天津建發(02515)控股股東王文彬計劃出售不超過7198.8萬股
|港交所(00388)委任劉祖銘為董事總經理及債券市場發展主管
|維立志博(09887)LBL-024的臨床研究首例患者已成功入組
|中聯通(00762)首季純利按年跌17.6%，營業收入降0.5%；首季5G網絡用戶累計達2.4億戶，按季淨增981.7萬戶
|景瑞控股(01862)收到聯交所額外復牌指引，繼續暫停買賣
|興業控股(00132)附屬斥7000萬人幣購多項設施所有權再租出
|中國石化(00386)呂亮功辭去公司執行董事及高級副總裁職務
|五一假期境內航企國際航線取消率超一成
|世界人形機器人運動會8月北京舉辦，新增拔河、投壺、舉重等競技項目
|工信部指首季規模以上計算機製造業增加值同比增13.6%；首季工業增加值同比增6.1%，對經濟增長貢獻率近四成；加快編制智能網聯新能源汽車等「十五五」規劃；推動存量產能綠色轉型，加快前沿材料布局和關鍵材料攻關；將系統布局6G下一代互聯網等前沿技術研發；正開展算電協同政策研究和標準制定；萬兆光網試點有序推進，培育出AI+超高清視頻監控等業務應用；回應存儲器價格上漲，工信部表示多措並舉保障產業鏈供應鏈穩定
|上海加速腦機接口、6G等技術應用試點及產品化
|廣東一季度GDP同比增長4.6%，低於全國水平
|國務院目標到2030年服務業總規模達100萬億元
|發改委調研寧德時代、南京鋼鐵等行業龍頭，部分納入全國價格監測直報體系
|中證協領導廣深調研，行業機構稱將對關鍵技術突破等加大直接融資支持
|中建八局、招商蛇口聯合體底價30.29億摘上海普陀區宅地
|財政部開展4月份國債做市支持操作，規模7.8億元
|內地3月青年失業率回升至16.9%，創四個月高
|內地汽柴油價每噸降555元、530元，年內首次下調
|人行50億逆回購利率持平，淨投放40億
|星巴克中國回應4月起全國分批開放加盟表示不實信息
|國安部警告AI「投毒」擾亂商業秩序、危害國家安全
|國產GPU公司曦望再獲逾10億元融資，估值超百億
|追覓科技據報明年開啟首款轎跑車型量產交付
|長安汽車目標2030年產銷400萬輛，營收6000億元
|台股收升1.75%，報37605.11點創新高
|中國外交部表示支持伊朗戰事相關方繼續保持停火和談判勢頭
|王毅明起訪問柬埔寨、泰國、緬甸，外交部表示冀深化全面戰略合作
|日本正式允許出口殺傷性武器，中國外交部表示嚴重關切，高度警惕；高市早苗向靖國神社供奉祭品，中國外交部表示堅決反對，已提出嚴正交涉
|加拿大宣布增加赴華直航航班，推動貿易多元化並加強雙邊聯繫
|巴基斯坦從沙特阿拉伯獲得合共30億美元資金援助
|以色列國家電視台指以色列及黎巴嫩將於周四在美國舉行大使級談判
|特朗普在美國中期選舉前已籌措5.5億美元競選資金；美國勞工部長查韋斯-德雷默將離任，涉與工作人員存在不當關係遭調查；美國海關啟動退稅程序，沃爾瑪等藍籌零售企業將獲得巨額退稅
|波蘭財長反對出售黃金儲備，為軍隊現代化融資
|高市向靖國神社供奉祭品，內閣同日正式允許出口殺傷性武器
|伊朗停火前景不明朗，金價跌穿4800關口
|花旗指中東局勢緊張或致全球石油庫存降至8年低位
|韓國股市收市升2.72%創歷史新高，收復中東衝突以來全數失地；韓國股市上漲逾2%，刷新紀錄高位；韓國3月未償還信用卡貸款餘額創歷史新高
|英國失業率降至5%以下，低於市場預期
|庫克向全球蘋果用戶致卸任公開信，自稱鄉郊小孩獲得世上最好工作
|貝索斯的AI實驗室在融資交易中估值接近380億美元
|李家超稱香港首個五年規劃爭取本季內發布公眾諮詢文件，目標年內完成；煞停籃球博彩因政府留意到預測市場與加密貨幣下注有直接關係，不應盲目推進有關政策
|陳茂波稱發展國際黃金交易市場是鞏固和提升香港國際金融、貿易和航運中心地位的重要一步；南方東英黃金ETF及勝宏科技同日上市「好事成雙」，分別成港最大黃金ETF及今年最大IPO
|證監會黃天祐稱黃金ETF有助進一步提升香港在全球黃金定價體系中的影響力
|據報港交所擬2027年初推出零日期權，追趕全球短線衍生品熱潮
|EX.IO歡迎證監會虛擬資產新監管框架，投資者更安心交易代幣化資產
|衞生署聯警全港巡查拘5人，檢未註冊減肥藥及危險藥物，包括「替爾泊肽」
|機管局邀全球投資者就遊艇港灣發展項目遞意向書，料2028年起逐步投入運作；機管局陳正思稱一直與新世界就11 SKIES商業項目保持溝通，料2028年為逐步開業好時機
|安聯投資指美元原油黃金傳統關係顯著變化，凸顯投資戰術靈活必要性；景順指小幅上調局勢進一步緩和可能性，地緣政治風險溢價料持續；普徠仕指伊朗局勢未解決美國市場難免受影響，降股票配置較看好中國股市
|中原CCL首季錄5.59%升幅已超去年全年升幅，上望目標160點；中原指工商舖市場第一季穩中上揚，第二季交投量將創新高，呎價上下波動5%；中原施永青再入市，斥820萬購入太古城兩房單位
|鷹君羅嘉瑞家族再入市，斥4370萬購海瑅灣I3伙單位
|宏新閣居民第二日上樓執拾，有長者住40年冀回家告別
|聯交所向煜盛文化前董事作出董事不適合性聲明及譴責
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