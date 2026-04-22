恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數235653張增4663張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為235653張，較前增4663張；若計入其他月份的未平倉合約，總數297178張，增6382張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|21/04(二)
|235653
|4663
|297178
|6382
|20/04(一)
|230990
|-27334
|290796
|-18910
|17/04(五)
|258324
|35942
|309706
|34026
|16/04(四)
|222382
|8632
|275680
|9370
|15/04(三)
|213750
|-3903
|266310
|-5969
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|21/04(二)
|67322
|2362
|113651
|3023
|20/04(一)
|64960
|-318
|110628
|7969
|17/04(五)
|65278
|3960
|102659
|2066
|16/04(四)
|61318
|126
|100593
|-250
|15/04(三)
|61192
|1356
|100843
|-701
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社22日專訊》
【你點睇？】有傳怡和擬收購百佳超市並與惠康合併。你認為合併最終有否可能實現？你認為是否有需要透過合併超前整合應對市場競爭加劇？ ► 立即投票