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期貨新聞

23/04/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數127407張，減3309張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為127407張，較前減3309張；若計入其他月份的未平倉合約，總數142865張，減2118張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
22/04(三)127407-3309142865-2118
21/04(二)1307161201714498312536
20/04(一)118699-20744132447-18942
17/04(五)13944374681513897952
16/04(四)1319751127514343711629

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
22/04(三)430296520537107245
21/04(二)36509254646587
20/04(一)36484-245046378-1982
17/04(五)389346268483606357
16/04(四)32666-141542003-1215

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社23日專訊》

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