恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數212385張減逾二萬三張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為212385張，較前減23192張；若計入其他月份的未平倉合約，總數279485張，減12641張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|22/04(三)
|212385
|-23192
|279485
|-12641
|21/04(二)
|235577
|7579
|292126
|8172
|20/04(一)
|227998
|-10504
|283954
|-16109
|17/04(五)
|238502
|3505
|300063
|10244
|16/04(四)
|234997
|18438
|289819
|27208
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|22/04(三)
|113328
|-15487
|159249
|-10710
|21/04(二)
|128815
|3508
|169959
|4283
|20/04(一)
|125307
|7858
|165676
|12481
|17/04(五)
|117449
|-4291
|153195
|-3359
|16/04(四)
|121740
|36
|156554
|-337
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社23日專訊》
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