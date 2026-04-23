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期貨新聞

23/04/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數212385張減逾二萬三張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為212385張，較前減23192張；若計入其他月份的未平倉合約，總數279485張，減12641張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
22/04(三)212385-23192279485-12641
21/04(二)23557775792921268172
20/04(一)227998-10504283954-16109
17/04(五)238502350530006310244
16/04(四)2349971843828981927208

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
22/04(三)113328-15487159249-10710
21/04(二)12881535081699594283
20/04(一)125307785816567612481
17/04(五)117449-4291153195-3359
16/04(四)12174036156554-337

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社23日專訊》

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